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Чернг-Талей останется без воды 8 февраля

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) объявил о том, что в пятницу, 8 февраля, будет прекращена подача воды в тамбон Чернг-Талей.

Новости Пхукета

7 Февраля 2019, 11:08 AM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

Как говорится в уведомлении PWA, перебои в водоснабжении связаны с проведением дорожных работ, из-за которых придется перекрыть подачу воды по одной из магистральных линий.

Воды в домах и офисах тамбона Чернг-Талей не будет с 9:30 утра и до окончания работ (обычно до 17:00). Конкретных улиц и поселков, которые останутся без воды, PWA не называет.

Также непосредственно сегодня без воды могли остаться некоторые районы Кату, однако в редакции «Новостей Пхукета», находящейся в этом же районе, водоснабжение работает в обычном режиме.

Справочные телефоны PWA – 076-319173, 082-7901634 и 1662.

 

 

 

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