Чернг-Талей останется без воды 8 февраля

Как говорится в уведомлении PWA, перебои в водоснабжении связаны с проведением дорожных работ, из-за которых придется перекрыть подачу воды по одной из магистральных линий.
Воды в домах и офисах тамбона Чернг-Талей не будет с 9:30 утра и до окончания работ (обычно до 17:00). Конкретных улиц и поселков, которые останутся без воды, PWA не называет.
Также непосредственно сегодня без воды могли остаться некоторые районы Кату, однако в редакции «Новостей Пхукета», находящейся в этом же районе, водоснабжение работает в обычном режиме.
Справочные телефоны PWA – 076-319173, 082-7901634 и 1662.