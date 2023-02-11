Вслед за Пхукетом черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга – события произошли с разницей в несколько часов 10 февраля. Причем в случае с провинцией Пханг-Нга речь идет уже о четвертой по счету кладке яиц.

Новости Пхукета

Как сообщил Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR), всего в четвертой кладке было 116 яиц. Благополучно вылупились и отправились в свое первое плавание 78 детенышей кожистой черепахи, еще восемь черепашат появились на свет слишком слабыми. Сейчас они находятся в инкубаторе под присмотром специалистов по морской биологии.

Четвертая кладка была обнаружена на побережье 17 декабря. Черепашата вылупились из яиц на 55-й день, то есть быстрее своих пхукетских собратьев. На Май-Кхао морская черепаха отложила яйца 11 декабря, а малыши появились на свет в один день 10 февраля.