Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга

Как сообщил Департамент морских и природных ресурсов (DMCR), около 19:00 контролирующие кладку яиц видеокамеры зафиксировали просадку песка, свидетельствующую о том, что черепашата начали вылупляться. Специалисты ведомства поспешили к кладке и лично увидели, как в районе 19:30 из песка выползла первая черепашка, а следом на свет показалась еще 71.
«Специалисты осмотрели всех 72 черепах и пришли к выводу, что они родились достаточно сильными, так что все были выпущены в море», – говорится в сообщении DMCR.
Впрочем, не все отложенные черепахой яйца оказались жизнеспособными. Раскопав кладку, специалисты обнаружили еще 42 «мертвых» яйца, из которых никто не вылупился.
В ведомстве также добавили, что утром того же дня была найдена еще одна кладка черепашьих яиц на пляже Банг-Кхван. В кладке содержатся 125 яиц, из которых большинство признаны «жизнеспособными». Кладка была взята под охрану и наблюдение.