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Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга

В общей сложности 72 маленькие черепашки вылупились из яиц и отправились в свое первое плавание на пляже Банг-Кхван в провинции Пханг-Нга вечером 18 декабря.

Новости Пхукета

21 Декабря 2020, 04:35 PM
Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга. Фото: DMCR

Как сообщил Департамент морских и природных ресурсов (DMCR), около 19:00 контролирующие кладку яиц видеокамеры зафиксировали просадку песка, свидетельствующую о том, что черепашата начали вылупляться. Специалисты ведомства поспешили к кладке и лично увидели, как в районе 19:30 из песка выползла первая черепашка, а следом на свет показалась еще 71.

«Специалисты осмотрели всех 72 черепах и пришли к выводу, что они родились достаточно сильными, так что все были выпущены в море», – говорится в сообщении DMCR.

Впрочем, не все отложенные черепахой яйца оказались жизнеспособными. Раскопав кладку, специалисты обнаружили еще 42 «мертвых» яйца, из которых никто не вылупился.

В ведомстве также добавили, что утром того же дня была найдена еще одна кладка черепашьих яиц на пляже Банг-Кхван. В кладке содержатся 125 яиц, из которых большинство признаны «жизнеспособными». Кладка была взята под охрану и наблюдение.

 

 

 

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