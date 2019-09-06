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Черепаху без плавника обнаружили на пляже в Патонге

Пляжные спасатели Патонга передали в Пхукетский центра морской биологии (РМВС) черепаху без одного плавника, обнаруженную на берегу 4 сентября.

Новости Пхукета

6 Сентября 2019, 08:57 AM
Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving
Фото: Patong Surf Life Saving
Фото: Patong Surf Life Saving

Как рассказал The Phuket News заместитель руководителя службы пляжным спасателей Patong Life Saving Service Самарт Раттанамат, черепаха без правого переднего плавника была обнаружена лайфгардами около полудня 4 сентября. Как отметил господин Раттанамат, плавника черепаха лишилась достаточно давно, чтобы рана полностью зажила.

«Никаких других ран у черепахи не было, но на ее панцире было полно наростов морской растительности. Если судить по размеру и состоянию панциря черепахи, она очень старая. Черепаха выглядела уставшей и слабой, так что ее, вероятнее всего, вынесло на берег волнами», – рассказал господин Раттанамат.

«Мы вызвали сотрудников PMBC, чтобы они забрали черепаху к себе для оказания помощи», – добавил он.

Спасатель подчеркнул, что рыболовных сетей на черепахе не было.

 

 

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