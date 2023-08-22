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Черепаха лишилась плавника из-за рыболовных сетей

Морским биологам пришлось ампутировать плавник морской черепахе, спасенной у пляжа Сайкэу на Пхукете в субботу, 19 августа. Животное запуталось в рыболовных сетях и веревках, а полученные им из-за этого травмы привели к некрозу правой передней конечности.

Новости Пхукета

23 Августа 2023, 09:00 AM
Морская черепаха лишилась плавника, пытаясь выпутаться из рыболовных сетей. Фото: DMCR

Морская черепаха лишилась плавника, пытаясь выпутаться из рыболовных сетей. Фото: DMCR

Морская черепаха лишилась плавника, пытаясь выпутаться из рыболовных сетей. Фото: DMCR

Морская черепаха лишилась плавника, пытаясь выпутаться из рыболовных сетей. Фото: DMCR

Морская черепаха лишилась плавника, пытаясь выпутаться из рыболовных сетей. Фото: DMCR

Морская черепаха лишилась плавника, пытаясь выпутаться из рыболовных сетей. Фото: DMCR

Специалисты центра спасения редкой морской фауны Sireetharn получили вызов на пляжей Сайкэу в субботу, 19 августа. Там им передали черепаху, запутавшуюся в плававших в море сетях и веревках. Пытаясь выбраться из ловушки, животное повредило правый передний плавник, причем настолько сильно, что ткани начали отмирать.

Доставленная на мыс Панва черепаха оказалась взрослой оливковой ридлеей массой около 26 кг. Сейчас она находится под опекой морских биологов, но пострадавший плавник пришлось ампутировать. На этом фоне Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) повторил призыв усилить работу по борьбе с морским мусором.

В публикации DMCR ничего не говорится о других черепахах, доставленных в центр Sireetharn во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в начале августа. Точно неизвестно даже количество животных, принятых на реабилитацию морскими биологами, базирующимися на мысе Панва.

 

 

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