Чемпионат по скоростному сворачиванию косяков прошел в Бангкоке

Любители покурить известны медлительностью, а некоторые и вовсе после пары затяжек способны проиграть в подвижности леднику. Однако на первом Кубке каннабиса в Таиланде раста-тусовка демонстрировала завидную прыть. Любители джойнтов соревновались в скоростном и креативном сворачивании косяков, а параллельно дегустировали новые сорта тайского каннабиса, который с июня завоевывает свое место под солнцем в прямом и переносном смысле.

Новости Пхукета

В 2022 году Таиланд стал первой страной в азиатском регионе, где легально открылись магазины по продаже каннабиса, а в некоторых местах ганджей начали торговать и вовсе с колес – на Кхао-Сане еще летом появились ганджатраки и ганджабасы, как, наверное, можно назвать этот аналог мобильных торговых точек. Хотя «фуд» по-английски – это не только еда, так что можно обойтись и привычным словом.

Правительство во главе с министром здравоохранения не устает напоминать, что вообще-то марихуану в Таиланде легализовали не для рекреационного курения. Но полиция пока никаких мер не принимает, так любители растения с берегов священного Ганга наслаждаются тем, что могут теперь (или пока что) не опасаться тюрьмы за полные карманы шишек, которые раньше проходили по пятой категории наркотических средств.

Как пишет AFP, в субботу, 10 декабря, в небольшом кофешопе No Man’s Land на одной из Бангкокских крыш проходил дебютный Кубок каннабиса и собравший не просто любителей покурить, а тех, кому есть, чем в этом деле похвастаться.

Участники сейшена на «ничейной земле» соревновались в трех номинациях: самый быстрый джойнт (быстро скрученный, а не выкуренный); самый креативный джойн; лучший сорт тайского каннабиса. В последнем конкурсе голосовали зрители, которым выдавали образцы на входе, а потом записывали впечатления. Конкурсанты, впрочем, тоже не отказывались. Все-таки Амаяк Акопян предупреждал, что без некоторых вещей чудо может и не получиться.

По словам Матиты (Мамэу) Промджай, одного из организаторов мероприятия, все было «супер круто», а количество заявок на конкурс по скоростному косякосворачиванию составило несколько сотен, хотя мест было всего 10.

«Они все очень волнуются. У всех руки трясутся», – говорила Мамэу про участников, которым все же выпал шанс не только людей посмотреть, но и себя показать.

Каждому участники предстояло свернуть два джойнта – большой и малый – под бдительным взором искушенной, хотя на тот момент и ненапряжной публики. Конкурсанты тоже были на позитиве.

«Я просто постараюсь, как могу», – заявил участник Клаус. С этой глубокой мыслью 23-летний молодой человек решительно, но не очень твердо проследовал к столу для конкурсантов.

С изготовлением двух джойнтов он справился за 1 минуту и 44 секунды, что примерно соответствует мировому рекорду в беге на 800 метров (два полных круга по стадиону).

«Это реально классный экспириенс. Реально весело», – резюмировал не раскрывший свою фамилию Клаус. – «Конкуренция очень серьезная».

Впрочем, 52-летний Ники Вест, отрекомендовавшийся серьезным травокуром, с высоты своих лет взирал на происходившее с ленивой улыбкой. Хотя комментировал одобрительно.

«Реально норм. Хорошая работа», – говорил Вест о результатах скоростного труда конкурсантов, жестикулируя причудливо татуированными руками.

«Ты реально хорошо подзаряжаешься, потом выходишь на сцену, где на тебя все смотрят. И вот ты – против секундомера. Мое уважение ребятам», – благосклонно одаривал он участников комплиментами.

Постепенно конкурс перетек в вечеринку, а победитель, имени которого AFP, к сожалению, не указало, потерялся в веселье и клубах дыма. Продолжалась тусовка до глубокой ночи.

Впрочем, как подчеркивает Мамэу, у мероприятия была и серьезная, образовательная сторона. Во всяком случае женщина в это верит.

Власти Таиланда легализовали каннабис с оперативностью, которой позавидовали бы участники конкурса, поэтому многие встретили новую эпоху не очень подкованными в делах рекреационной и медицинской ботаники. В обществе по-прежнему существуют предсказуемое недоверие к каннабису, последствиям травокурения для здоровья отдельных людей и влиянию на общество в целом. Нежелание принимать уже произошедшие перемены тоже есть: активисты из самых разных групп решительно настроены приложить все силы, чтобы откатить изменения назад.

«Поэтому я стараюсь создать сообщество, которое будет просвещать других», – говорит Мамэу с довольной улыбкой, но не поясняет, как именно члены коммьюнити будут нести свет знаний в скептически настроенные народные массы. Но зато со своей мотивацией она определилась четко.

«Я дую. И вот именно поэтому...» – объясняет Мамэу.

«Новости Пхукета» напоминают, что употребление даже легальных психоактивных веществ может иметь негативные последствия, если не подходить к этому с чувством меры и ответственностью. Пожалуйста, уважайте законы и помните о безопасности – своей и окружающих.