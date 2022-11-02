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Чемпионат мира по футболу покажут по тайскому телевидению

Тайские поклонники футбола смогут посмотреть прямые трансляции всех матчей грядущего Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Правит Вонгсуван.

Новости Пхукета

3 Ноября 2022, 09:00 AM
Чемпионат мира по футболу обязательно покажут по тайскому телевидению, заявили власти Таиланда. Фото: FIFA

Чемпионат мира по футболу обязательно покажут по тайскому телевидению, заявили власти Таиланда. Фото: FIFA

Заместителю главы правительства пришлось успокаивать тайских болельщиков на фоне того, что за две с небольшим недели до Мундиаля ни одна тайская телекомпания так и не выразила желания купить дорогостоящие права на трансляцию матчей. В итоге господин Вонгсуван заверил сограждан, что матчи обязательно покажут в прямом эфире, а средства на приобретение прав будут взяты из бюджета Национальной комиссии по телерадиовещаю и телекоммуникациям (NBTC), пишет Bangkok Post.

Господин Вонгсуван выступил с заявлением 2 ноября, тогда как сам Чемпионат мира 2022 года стартует уже 20 числа. При этом вице-премьер отметил, что подробности трансляции будут озвучены после того, как сделка о показе игр будет заключена.

Чемпионат в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря, в ходе турнира 32 команды сыграют 64 матча. Россия не участвует в соревнованиях из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА в связи с военной операцией в Украине.

Групповой этап Чемпионата мира откроется матчем Катар-Эквадор. По итогам жеребьевки сформированы следующие группы:

Группа A

Катар, Эквадор, Сенегал и Нидерланды

Группа B 

Англия, Иран, США и Уэльс

Группа C 

Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика и Польша

Группа D 

Франция, Австралия, Дания и Тунис 

Группа E 

Испания, Коста-Рика, Германия и Япония

Группа F 

Бельгия, Канада, Марокко и Хорватия

Группа G 

Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун

Группа H 

Португалия, Гана, Уругвай и Южная Корея

 

 

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