Чемпионат мира по бодибилдингу прошел на Пхукете

Представители Таиланда взяли 28 медалей и заняли первое место в страновом зачете на тринадцатом Чемпионате мира по бодибилдингу и атлетизму, проходившем на Пхукете с 9 по 11 декабря.

Новости Пхукета

Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA Тайские атлеты взяли 28 медалей на соревнованиях на Пхукете, но среди победителей были и иностранные участники. Фото: TBPA

На первые соревнования «после 30 месяцев связанного с пандемией хаоса» приехали атлеты из более 40 стран. В выступлениях в Central Floresta Phuket принимали участие 350 мужчин и женщин, а одновременный конгресс по бодибилдингу и атлетизму собрал еще 150 делегатов. Мероприятие проходило по эгидой Всемирной федерации бодибилдинга и атлетизма (WBPF), одной из нескольких организаций, проводящих сейчас подобные соревнования. До этого Central принимал соревнования ассоциации PCA, где сразу в нескольких категориях отличилась тренер Наталья Романова с Пхукета, в итоге поднявшая над головой заветный меч. Мероприятие WBPF носило название Чемпионата мира, но большинство участников представляли собой Азию. Европейцев среди конкурсантов и среди победителей было немного. Организаторы не опубликовали список стран, атлеты из которых принимали участие, но заявили, что событие стало «одной из лучших семейных встреч» людей, увлеченных бодибилдингом и культуризмом. На общей фотографии, где участники стоят с флагами, можно увидеть цвета таких стран как Таиланд, Украина, Таджикистан, Индонезия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Южная Корея, Венгрия, Бразилия, Румыния, Франция, Афганистан, Иран, Австралия, Монголия, Узбекистан. Тайцы в итоге взяли 10 золотых медалей, 13 серебряных и пять бронзовых. В женском зачете тайская «сборная» стала лучшей, а вот в мужском больше очков набрала Индия. Представитель этой страны выиграл и титул Мистер Вселенная 2022 – по версии WBFF им стал индус по имени Картхикесвар Р. Полное имя победителя организаторы не указали. Для тайцев, если судить по публикациям местных СМИ и органов власти, главным событием стала победа Чаньяпат (Кванг) Корпарапхиром, которая защищала титул в категории Women’s Model Physique Over 170 cm, завоеванный годом ранее в Узбекистане. Серебро в этой дисциплине взяла Фирма Диана Азизах из Индонезии, а бронзу – Веена Чоухан из Индии. Чаньяпат Корпарапхиром уже заявила, что намерена сделать хет-трик и защитить титул снова на следующих соревнованиях, которые пройдут в 2023 году в Южной Корее. Среди медалистов было немало представителей Узбекистана. Из выступавших под узбекским флагом атлетов награды в разных категориях взяли Фаркход Бахриев, Бахромджон Боймирзаев, Шамшод Кобилов и Андрей Федерово. Четыре медали завоевала Бернадетт Бригитта Стефан из Венгрии, традиционно отличившаяся еще и прекрасным танцем. Ее соотечественницы Жанетт Пачак и Сара Петхе получили еще по одной. Также отличились Александра Уразбаева из Казахстана и Ясмин Ан-Нимр из Таджикистана. Ксения Устыменко из Украины, взявшая серебро в категории Women’s Model Physique up to 170 cm.

20 Декабря 2022, 12:46 PM