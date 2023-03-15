Чемпионат мира по аквабайку начался на Пхукете

Гонки будут проходить вдоль западного побережья острова от Банг-Тао, где располагается штаб соревнований и будут проходить все вечеринки, до мыса Промтхеп и обратно.
Суммарная дистанция – два раза по 60 км. Гонки будут начинаться в 8:45 утра и продолжаться до 15:00, затем в программе – мини-концерт и просто пляжный отдых.
Регламентом предусмотрены пять дивизионов, основной из которых – Runabout Open A. Именно в рамках этой категории будутсостязаться именитые зарубежные спортсмены во главе с действующим чемпионом Жаном Бруно Пасторелло. Также участвуют Кристиан Дагостин из Австралии, Филипп Шеппер из Германии, Алексей Чернуха из России, Кайли Эллмерс из Новой Зеландии.
Алексей приехал на Пхукет не один. В женском Runabout Open A выступают россиянки Юлия Чернуха и Ольга Антонюк. В мужском Runabout Open B Россию представляет Алексей Безруков. В Runabout Limited B выступает Никита Антонюк, а в классе Runabout +300HP Stock C заявлен Всеволод Чернуха.
Церемония награждения победителей состоится в воскресенье, 19 марта, в 17:00. Подробнее на jetski-worldcup.com.