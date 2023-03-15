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Чемпионат мира по аквабайку начался на Пхукете

Чемпионат мира по гонкам на водных мотоциклах WPG#1 Waterjet Offshore World Championship 2023 стартовал 14 марта на Пхукете. Сегодня – инспекция техники и тестовые заезды, непосредственно соревновательные дни – с 16 по 19 марта. Гоночный центр находится на пляже Банг-Тао, там же будут проходить все вечеринки и прочие сопутствующие события.

Новости Пхукета

15 Марта 2023, 12:00 PM
Гонки на водных мотоциклах будут проходить на отрезке от Банг-Тао до Промтхепа ежедневно с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах будут проходить на отрезке от Банг-Тао до Промтхепа ежедневно с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах будут проходить на отрезке от Банг-Тао до Промтхепа ежедневно с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах будут проходить на отрезке от Банг-Тао до Промтхепа ежедневно с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах будут проходить на отрезке от Банг-Тао до Промтхепа ежедневно с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах будут проходить на отрезке от Банг-Тао до Промтхепа ежедневно с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах будут проходить на отрезке от Банг-Тао до Промтхепа ежедневно с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах будут проходить на отрезке от Банг-Тао до Промтхепа ежедневно с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки будут проходить вдоль западного побережья острова от Банг-Тао, где располагается штаб соревнований и будут проходить все вечеринки, до мыса Промтхеп и обратно.

Суммарная дистанция – два раза по 60 км. Гонки будут начинаться в 8:45 утра и продолжаться до 15:00, затем в программе – мини-концерт и просто пляжный отдых.

Регламентом предусмотрены пять дивизионов, основной из которых – Runabout Open A. Именно в рамках этой категории будутсостязаться именитые зарубежные спортсмены во главе с действующим чемпионом Жаном Бруно Пасторелло. Также участвуют Кристиан Дагостин из Австралии, Филипп Шеппер из Германии, Алексей Чернуха из России, Кайли Эллмерс из Новой Зеландии.

Алексей приехал на Пхукет не один. В женском Runabout Open A выступают россиянки Юлия Чернуха и Ольга Антонюк. В мужском Runabout Open B Россию представляет Алексей Безруков. В Runabout Limited B выступает Никита Антонюк, а в классе Runabout +300HP Stock C заявлен Всеволод Чернуха.

Церемония награждения победителей состоится в воскресенье, 19 марта, в 17:00. Подробнее на jetski-worldcup.com.

 

 

 

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