Человек упал с балкона Freedom Bar в Камале

Не названный человек, предположительно, посетитель Freedom Bar в Камале был госпитализирован после падения с балкона заведения.

Новости Пхукета

17 Августа 2022, 03:23 PM

Спасатели оказывают помощь пострадавшему в Freedom Bar. Фото: Kamala OrBorTor

Об инциденте в баре Freedom сообщила 17 августа административная организация тамбона Камала (OrBorTor). Сам несчастный случай произошел в районе 9:00-9:30 утра того же дня.

OrBorTor Камалы ничего не сказала о личности пострадавшего и обстоятельствах, при которых произошло падение. При этом административная организация отметила, что пострадавший госпитализирован: муниципальные спасатели доставили его в больницу Patong Hospital для оказания требуемой медицинской помощи.

Также OrBorTor Камалы напомнила, что в случае чрезвычайных происшествий можно обращаться на круглосуточную горячую линию 1669 или непосредственно в администрацию Камалы по номеру093-781-9950