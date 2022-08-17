Человек упал с балкона Freedom Bar в Камале

Об инциденте в баре Freedom сообщила 17 августа административная организация тамбона Камала (OrBorTor). Сам несчастный случай произошел в районе 9:00-9:30 утра того же дня.
OrBorTor Камалы ничего не сказала о личности пострадавшего и обстоятельствах, при которых произошло падение. При этом административная организация отметила, что пострадавший госпитализирован: муниципальные спасатели доставили его в больницу Patong Hospital для оказания требуемой медицинской помощи.
Также OrBorTor Камалы напомнила, что в случае чрезвычайных происшествий можно обращаться на круглосуточную горячую линию 1669 или непосредственно в администрацию Камалы по номеру093-781-9950