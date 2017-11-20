Человек с флейтой: Максим Рубцов на Пхукете

На Пхукете провел мастер-класс по флейте солист Российского национального оркестра Максим Рубцов

11 Ноября 2017 11:34:05

Ноябрь преподнес сюрприз ценителям качественной музыки – на остров нанес неожиданный визит солист и концертмейстер группы флейт Российского национального оркестра Максим Рубцов. В субботу, 11 ноября, музыкант провел в British International School Phuket мастер-класс для юных флейтистов. Максим поделился со школьниками секретами, сыграл с каждым из участников вечера, а затем исполнил несколько своих любимых произведений: от «Полета шмеля» и «Фантазии» Телемана до «Крылатых качелей из «Приключений электроника». Публика приняла программу на ура.

В субботу, 18 ноября, флейтист из России дал большой благотворительный концерт в Speakeasy Yacht Club в Royal Phuket Marina. В преддверии концерта «Новости Пхукета поговорили с Максимом о музыке, впечатлениях от визита в BISP и планах на ближайшее время (фрагменты выступления в BISP можно послушать здесь и здесь).

Максим, насколько требовательной аудиторией, на ваш взгляд, являются дети? Есть ли отличия от выступления перед взрослой публикой?

Я думаю, играть перед детьми, значительно интересней, потому что многие из них слышат такую музыку впервые, и их намного сложнее заинтересовать, нежели уже подготовленную публику. Необходимо включить все обаяние и сообразительность, чтобы так сыграть и так рассказать то, что ты хочешь донести, чтобы у них это осталось в голове. Чтобы они захотели послушать и другие произведения или же начать учиться играть. Это главная задача.

На этом концерте публика активно реагировала на все происходившее, а не сидела в молчании, как в консерватории. На взрослом концерте такое может быть?

Конечно, может быть. Возможно абсолютно все, потому что внутри каждого взрослого живет ребенок, и некая шутка, совместная командная игра с исполнителем – это то, что всегда близко аудитории. Тем более, что всякий концерт в первую очередь направлен на то, чтобы позитивно провести время, наполнить память хорошими воспоминаниями, задуматься о чем-то хорошем, сделать потом доброе дело.

Что, как вы надеетесь, дети вынесут с сегодняшнего вечера?

Мне бы очень хотелось, чтобы этот день остался в их памяти; чтобы они запомнили, что истории можно рассказывать не только словами, но и по-другому; что это тоже может быть интересно. Я хотел показать, что классическая музыка может быть не только чем-то серьезным, вроде старого пыльного тома, который лежит где-то в стороне, и который надо как-то осилить. Я бы хотел, чтобы они увидели, что можно сдуть пыль, открыть книгу, и на ее страницах тут же обнаружатся невероятные миры, а в воображении – яркие картинки, так что оторваться уже будет невозможно. Ты ныряешь туда с головой – и ты там уже навсегда.

Что музыка дает лично вам?

Это очень интересный вопрос. Я могу сказать, что серьезно заниматься музыкой начал уже в сознательном возрасте, когда мне было 14 лет. В какой-то момент я понял, что у меня получается извлекать из инструмента очень качественные звуки, и открывая ноты, читая их и играя, я могу рассказать что-то очень-очень интересное. Я это просто почувствовал, и должен сказать, что в принципе это можно только почувствовать. У меня этот момент совпал с поступлением в музыкальное училище, притом что само решение о поступлении уже было принято. Так бывает: сначала ты о чем-то особо не задумываешься, а потом внезапно появляется понимание, что у тебя это получится. Я почувствовал это в 14 лет и с тех пор чувствую постоянно.

Для каждого выступления я стараюсь выбрать интересную программу. К примеру перед сегодняшним вечером меня спрашивали, что я буду играть, и я, конечно же, озвучил некий список произведений. Но когда я пришел сюда, увидел школу и свою аудиторию, то спонтанно решил сыграть совершенно другую музыку. И я считаю, что оказался прав, потому что с каждым учеником мы нашли общий язык, сыграли что-то очень дорогое для меня. Самое главное для меня в сегодняшнем вечере – это то, что я на другом конце земли исполнил свои самые любимые песни, поделился теми чувствами, которые меня переполняют, когда я играю.

Чем для вас примечателен выбранный вами инструмент?

Самое для меня необычное во флейте заключается в том, что флейта – самый полезный для здоровья музыкальный инструмент. Даже страдающим астмой детям доктора рекомендуют играть на флейте, чтобы помочь легким. Поэтому что бы мы ни играли, это будет полезным.

По вашему опыту, как много времени стоит ребенку посвящать музыке, чтобы это и способствовало его развитию, и не было в тягость?

Вы только что сами ответили на свой вопрос. У каждого потребности и вкусы разные: кто-то любит одно, кто-то другое. Главное – не отбить охоту заниматься. Педагогу нужно найти индивидуальный подход и так рассказать о музыке, чтобы ребенок постепенно просил еще, чтобы этот сериал не заканчивался. Нужно находить увлекательные истории и исполнять их так, чтобы это было интересно. Все в руках педагога.

Какие у вас планы на ближайшее время?

Я по-прежнему солист и концертмейстер группы флейт Российского национального оркестра. После возвращения с Пхукета я сразу присоединюсь к своему любимому оркестру, с которым у нас будет европейский тур. Я счастлив, что мои дорогие коллеги дают мне шанс проявить себя в качестве солиста и педагога, потому что учить детей музыке и передавать опыт следующим поколениям – это самое главное.