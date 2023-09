Чеченские бойцы ММА арестованы на Пхукете в связи с делом об ограблении и пытках

Полиция Пхукета арестовала братьев Хуйсена и Хасана Асхабовых из Чечни в рамках дела об ограблении и пытках гражданина Италии в тамбоне Чернг-Талей. Согласно полицейскому рапорту, бойцы ММА Асхабовы проходят по делу «дополнительными подозреваемыми». О том, как именно они могут быть причастны к делу, в документе ничего не говорится. Информированный источник The Phuket News сообщил, что само ограбление совершили не Асхабовы, а трое мужчин из Казахстана, сразу после этого покинувшие страну. С грабителями потерпевший знаком не был, но близнецов из Чечни знал порядка одного года.

Новости Пхукета

Рапорт начальника полиции Чернг-Талей об о происшествии особой важности. Фото прислано в The Phuket News источником

Пострадавший гражданин Италии после нападения. Фото прислано в The Phuket News источником

Информация об аресте самбистов Асхабовых содержится в копии полицейского рапорта о происшествии особой важности, который начальник полиции тамбона Чернг-Талей полковник Чалермай Херсават направил 5 сентября вверх по цепочке руководства вплоть до уровеня замначальника полиции всего Таиланда генерала Торсака Суквимона.

В отчете, копия которого была направлена в The Phuket News неким источником, говорится, что близнецы Хуйсен и Хасан Асхабовы были арестованы 5 сентября на основании ордеров No. 479/2566 и No. 480/2566, выданных провинциальным судом Пхукета днем ранее, 4 сентября.

Родившиеся в Грозном братья-самбисты с 2012 года считаются постоянно живущими в Европе (Франция, Люксембург), но много времени проводят на Пхукете, тренируясь в местных клубах единоборств. Оба успешно выступали в топовых спортивных лигах, включая IFC. В полицейском отчете оба фигурируют как граждане Российской Федерации.

Ордера на арест Хасана Асхабова и Хусейна Асхабова были выданы в рамках расследования дела об «ограблении с особой жестокостью и причинении вреда здоровью посредством пыток». Расследование было начато 4 сентября, то есть Асхабовых арестовали по горячим следам.

В отчете полковника Херсавата указывается, что неназванный потерпевший сообщил, что у него были похищены ценности и валюта на сумму более 10 млн бат, включая наручные часы Rolex, Patek Philippe и Graff, телефоны iPhone 13 и iPhone 14, компьютер Macbook, паспорт, американскую сим-карту и банковскую карту Abu Dhabi Islamic Bank. Также похитители узнали пин-код к банковскиой карте и пароли к электронике.

Анонимный источник The Phuket News сообщил, что все вышеперечисленное было похищено у его знакомого итальянца с виллы в одном из курортных комплексов тамбонах Чернг-Талей в ночь с 3 на 4 сентября. Для получения денег и ценностей мужчину пытали.

По словам источника, незадолго до полуночи к итальянцу в дом проникли трое граждан Казахстана, которые связали его и начали применять физическое насилие, требуя отдать имеющиеся в доме ценности, а также предоставить доступ к криптовалютным счетам. В процессе мужчины связывались по телефону со своим координатором.

Через какое-то время нападавшие покинули виллу, оставив итальянца связанным. Во второй половине дня 4 сентября он выбрался на улицу, а в районе 15:00 камера видеонаблюдения сняла его перекатывающимся по дороге между домами. Руки мужчины были связаны за спиной, на рту был кляп. На отправленных в The Phuket News фотографиях у пострадавшего виден на лопатке след от ожога, на лице и на теле – многочисленные синяки и ссадины.

Собеседника The Phuket News заявил, что нападавшие – три гражданина Казахстана – покинули Таиланд около 7:00 утра 4 сентября, вылетев за рубеж рейсом рейсом Пхукет-Дубай.

О том, как связаны с этим делом чеченские самбисты, информации нет. Однако источник заявил, что пострадавший итальянец был около года знаком с Асхабовыми, а ограбивших его граждан Казахстана никогда не видел.

В пятницу, 8 сентября, полиция Пхукета давала большую пресс-конференцию, посвященную теме «русской мафии» на острове и преступности, связанной с Россией в широком понимании. Ограбление итальянца гражданами Казахстана и арест двух россиян в связи с этим упомянуты не были.