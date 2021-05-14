Частный бизнес Пхукета просит разрешить ему закупать вакцины

Ведущие игроки турбизнеса и других отраслей экономики обратились к национальному правительству с общей просьбой разрешить частным компаниям и местным муниципалитетам самостоятельно закупать вакцины от коронавируса, чтобы остров смог достичь достаточной степени защищенности к 1 июля и открыться в качестве тестовой площадки по приему иностранных туристов (план Phuket Sandbox).

Новости Пхукета

15 Мая 2021, 02:00 PM

Вакцинация жителей Пхукета уже началась, но бизнес хотел бы ускорить этот процесс и готов даже вкладываться финансово. Фото: Vachira Phuket Hospital

Согласно плану Phuket Sandbox, с 1 июля полностью вакцинированным туристам должны будут предоставить возможность напрямую прибывать на Пхукет и отдыхать на острове без прохождения какого-либо карантина. Ключевой фактор для этого – вакцинация 70% населения острова. При выполнении этого условия, как ожидается, правительство даст «зеленый свет» проекту Phuket Sandbox.

Еще месяц назад план считался реалистичным, однако третья волна коронавируса по всей стране поставила инициативу под угрозу. Первые лица пхукетского бизнеса говорят, что дозы вакцины, изначально обещанные Пхукету, теперь направляются в другие провинции, где наблюдаются вспышки инфекции. На этом фоне бизнес готов поддержать своевременную реализацию инициативы за свой счет.

Единая позиция

Бхуммикитти Руктэнгам – президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) – признает, что вакцина нужна не только Пхукету, но при этом отмечает и важность своевременного открытия острова для туристов из-за рубежа.

«Хотя модель Phuket Sandbox и была одобрена, текущая вспышка коронавируса внесла коррективы в поставку вакцин на Пхукет. Те дозы, которые предполагалось направить на остров, теперь отсылаются в другие части страны для того, чтобы взять вспышку вируса под контроль. Жители Пхукета понимают такую необходимость, но открытие острова по программе Phuket Sandbox также важно для Таиланда. По этой причине сейчас частный сектор пхукетского бизнеса обращается к национальному правительству с просьбой разрешить нам самим закупать вакцины, чтобы встретить зарубежных туристов тогда, когда мы планировали и обещали», – изложил позицию бизнеса господин Руктэнгам.

«Мы выживали посреди этого кризиса целый год. Если ограниченное количество вакцин действительно сможет остановить вспышки на территории других нуждающихся провинций, мы рады, что правительство поставляет препараты, чтобы помочь им. Мы просто хотим, чтобы правительство дало и нам право самостоятельно приобретать вакцины и упростило этот процесс, чтобы прививать людей и следовать национальной стратегии. Вакцины будут закупаться за счет бюджета нашего частного сектора и местных административных организаций, чтобы прививать людей и следовать национальной стратегии», – подчеркнул он.

Президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Конгсак Кхупонгсакорн отметил, что туроператоры уже выразили заинтересованность в запуске ограниченного числа рейсов на Пхукет. Одновременно он подчеркнул важность того, чтобы Таиланд сдержал данное миру обещание открыть Пхукет с 1 июля.

«Мы хотим продемонстрировать миру наши усилия и наши достижения по открытию Пхукета как пилотной площадки в Таиланде, где туристов будут принимать без карантина. Прямо сейчас со мной выходят на связь иностранные туроператоры множества стран, они демонстрируют заинтересованность в отправке своих клиентов на Пхукет, особенно операторы из Германии», – заявил господин Кхупонгсакорн.

«Одна крупная немецкая компания проинформировала нас, что планирует отправлять на Пхукет по два чартерных рейса в неделю, начиная с 10 октября, тогда как компании из стран Скандинавии просят прояснить, какие нужны документы и какие требования нужно выполнять для поездок на Пхукет. Мы объявили миру о своем плане открытия и теперь должны сделать так, чтобы план стал реальностью», – добавил он.

Поддерживает инициативу по закупке вакцин на частной основе и глава Туристического совета Пхукета (РТС) Тханет Тантипириякит. Среди других союзников – президент Федерации бизнес-отраслей Пхукета (FPI) Чернпорн Карнджанасая и президент Торговой палаты Пхукета (РСС) Тханусак Пхунгдет. Все они уже больше года лоббируют открытие острова на тех или иных условиях, предлагая различные инициативы по безопасному приему туристов.

Господин Тантипириякит из РТС отметил, что бизнес Пхукета уже обращался с запросом на самостоятельную закупку вакцин еще в январе, но Министерство здравоохранения «послало негативный сигнал относительно дистрибуции вакцин».

Как подчеркнул господин Пхунгдет (РСС), многие островные муниципалитеты давно уже зарезервировали собственные бюджеты для закупки вакцин. Среди них – муниципалитеты Патонга и Пхукет-Тауна.

«Мы связались с местными административными организациями, которые также продемонстрировали готовность самостоятельно покупать вакцины для своего населения. Аналогично мыслят и тайские представители зарубежных производителей вакцин. Нам приходится работать под давлением, чтобы сдержать обещание, данное нашим людям. Мы уверены, что если губернатор даст нам «зеленый путь» и откроет «особую дорогу», мы сможем открыть Пхукет для иностранных туристов согласно плану», – заявил господин Пхунгдет.

По мнению господина Руктэнгама из РТА, остров уже приложил огромные усилия, чтобы вакцинировать население и сделать возможным открытие с 1 июля.

«Мы с пониманием и уважением относимся к тому, что правительство делает для людей, ставя приоритетом их здоровье. Если вакцины действительно нужны в других местах для контроля за распространением заболевания, то правительство должно сделать это [разрешить нам самим закупать вакцины для себя], когда мы просим об этом», – заявил господин Руктэнгам.

«Пхукет прошел слишком долгий путь, чтобы останавливаться или поворачивать назад. Нельзя, чтобы использованные для вакцинации нашего населения 200 тыс. доз вакцины были потрачены впустую. Мы должны двигаться вперед с уже набранным темпом и совместно достичь цели», – добавил он.

Общая картина

Обращение пхукетского бизнеса к властям стоит вписать в определенный контекст. 28 апреля глава правительства Прают Чан-Оча пообещал, что власти будут тесно сотрудничать с частным сектором в целях ускорения вакцинации и достижения заявленной цели в 50 млн привитых к концу года.

Также Агентство по контролю за оборотом продуктов питания и медикаментов (FDA) 25 марта озвучило решение, что вакцина от Johnson & Johnson соответствует требованиям для применения в Таиланде. Однако по неким причинам, которые так и не были озвучены, вакцина пока не доступна желающим привиться.

Правительство тем временем продолжает поддерживать инициативу по производству вакцины AstraZeneca непосредственно в Таиланде на предприятиях Siam Bioscience по лицензии производителя.

При этом вся национальная кампания массовой вакцинации основывается пока на использовании лишь двух вакцин: упомянутой AstraZeneca и китайской CoronaVac от компании Sinovac. И все это на фоне резкой критики властей в отношении темпов вакцинации.

Вице-премьер и глава Минздрава Анутин Чарнвиракун (которому, как говорят, может грозить отставка) лишь 3 марта встретился с представителями Moderna, чтобы рассмотреть возможность использования их вакцины. 13 мая вакцина была одобрена для применения, но не включена в государственную прививочную кампанию.