Частные инвесторы не заинтересовались прокладкой тоннеля в Патонг

Управление скоростных магистралей Таиланда (EXAT) констатировало, что поиск частных инвесторов для участия в проекте тоннеля из Кату в Патонг (Kathu – Patong Expressway) провалился. Крайний срок подачи заявок истек 7 апреля, ни одной заявки официальные лица не получили.

Новости Пхукета

11 Апреля 2023, 09:00 AM

На пути проекта тоннеля в Патонге возникло новое препятствие. Бизнес не видит выгоды в том, чтобы участвовать в прокладке. Фото: EXAT

Процесс отбора инвесторов для участия в проекте Kathu – Patong Expressway начася, как и было запланировано, в конце декабря 2022 года. Заинтересованные компании могли запросить у EXAT информацию, оценить перспективы и подать заявку на участие до 7 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

В декабре EXAT указывала следующие параметры проекта Kathu – Patong Expressway. Протяженность всей новой дороги участка – 4,23 км, протяженность непосредственно тоннеля – 1,85 км. Общий бюджет – 14,7 млрд бат, стоимость выкупа земли – порядка 5,8 млрд бат.

Послед завершения работ подрядчик должен быть стать оператором объекта на следующие 35 лет. Проезд по тоннелю планировался как платный, на чем, среди прочего, и должен был зарабатывать частный бизнес.

Заинтересовавшихся компаний было в итоге 13, однако ни одной заявки к крайнему сроку EXAT не получило. Главной причиной отсутствия интереса, согласно заявлению ведомства, стала неблагоприятная рыночная конъюнктура, из-за которой подорожали любые строительные работы.

Свою роль сыграла сначала пандемия коронавируса, а ввод российских войск в Украину и начало полномасштабных боевых действий на территории этой страны. При этом Украина и Россия всегда являлись как минимум важными поставщиками сырья на мировой рынок, включая сталь и энергоносители.

Сейчас EXAT думает над тем, как переформатировать предложения для инвесторов по проектам Kathu – Patong Expressway и шоссе Mueang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway, новой трассы от аэропорта до Патонга. В ведомстве надеются, что им удастся сформировать единый проект, которым частный капитал все же заинтересуется.

Протяженность скоростной трассы из Муанг-Мая в Кату, согласно озвученным в декабре параметрам, должна составить около 30 км. Изначальный бюджет проекта – 30,5 млрд бат, из которых 17,1 млрд должны пойти на выкуп земли, а 13,4 млрд – непосредственно на прокладку шоссе. Участок дальше до Патонга как раз и известен как Kathu – Patong Expressway.

Трасса должна проходить с севера на юг острова, но уже не совсем параллельно Thepkrasattri Rd., местами на значительном удалении от нее и постепенно отклоняясь все больше к западу. В частности, пересечь Srisoonthorn Rd. она должна примерно у водохранилища Банг-Ньеу-Дам, то есть сильно западнее Героинь, где это шоссе пересекается с Thepkrasattri Rd.

Согласно показанной на слушаниях новой карте маршрута, выход к Bypass Rd. будет отдельной дорогой. Если бы трасса выходила туда, то ее можно было бы по-прежнему называть дублером Thepkrasattri Rd., но в Манике будет Y-образная развилка, от которой выглядящая теперь второстепенной часть шоссе будет уходить на юго-восток к Bypass Rd., а выглядящая основной – на юго-запад к Wichit Songkram Rd. в Кату и через тоннель в Патонг.

На всем протяжении мега-шоссе планируется пять точек въезда-выезда: в Муанг-Мае (шоссе 4026), в Бан-Доне (шоссе 4030), в Манике (шоссе 4025 и Y-образная развилка) и у Bypass Rd.

Говоря о проекте шоссе от аэропорта до Патонга (то есть трассы Муанг-Май – Кату и Кату – Патонг), глава EXAT Сурачет Лаопунсук подчеркивал желание властей открыть первый участок к 2028 году, когда Пхукет надеется принимать выставку EXPO 2028.

«Наша цель в том, чтобы проект получил одобрение в 2023-2024 годах. Строительство займет около трех лет, так что проект будет закончен и открыт для использования к Expo 2028», – говорил в декабре господин Лаопунсук. Подробнее читайте здесь.