Частные больницы обяжут публиковать стоимость медуслуг и процедур

Власти Таиланда готовятся сделать очередной шаг по повышению прозрачности условий оказания медицинских услуг в негосударственных больницах. С 15 октября на сайте Департамента внутренней торговли был запущен специальный раздел, где пользователи могут узнать стоимость медикаментов в частных больницах, а в начале следующего года аналогичным образом можно будет узнать, сколько в разных больницах берут за различные процедуры и услуги, такие как прием у врача, рентген, различные анализы.

Новости Пхукета

20 Ноября 2019, 02:54 PM

Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Как заявил глава Департамента внутренней торговли Прайотх Беньясут, планируется, что в свободном доступе будет размещена стоимость 200 различных медицинских услуг. При этом, как и в случае с лекарствами, все частные больницы будут ранжированы по уровню цен, пишет Bangkok Post.

Неизвестно лишь, будет ли введен для больниц единый рейтинг на основе стоимости и лекарств, и процедур или же два отдельных рейтинга.

Текущая система ранжирования, основанная на стоимости примерно сотни базовых лекарств, предусматривает три уровня доступности больниц – зеленый, желтый и красный. При этом на сайте Департамента внутренней торговли приведен лишь список зеленых больниц, в который вошли 164 из 354 попадающих под действие соответствующего требования негосударственных медицинских учреждений (на мелкие клиники требование не распространяется).

С точки зрения Департамента внутренней торговли на Пхукете крупных частных больниц четыре – три больницы группы BDMS и Mission Hospital. Рейтинги больниц BDMS неизвестны, тогда как Mission Hospital входит в зеленый список Департамента внутренней торговли.

Согласно изначальному плану, зеленые больницы должны получить некие специальные эмблемы или знаки для выделения их среди прочих. Таким образом Департамент внутренней торговли намерен вознаградить сами больницы и проинформировать общественность о том, что именно в этих медицинских учреждениях пациенты найдут самые «честные» цены. Ведомство надеется, что учреждение знака отличия также подтолкнет более дорогие больницы к корректировке ценовой политики.

При этом проверка по соответствующему разделу сайта Департамента внутренней торговли показала, что на Пхукете стоимость одного и того же препарата в разных больницах может отличаться в разы. К примеру, имеющийся во всех четырех заведениях антибиотик Amoksiklav 2Х (Lek Pharmaceuticals, Словения) стоит от 41,8 бат до 217 бат за одну таблетку, а антигистамин Telfast (PT. Aventis Pharma, Индонезия) – от 38 бат до 103 бат за таблетку.

Как заверяла ранее глава пхукетского офиса Минторговли Сасипхимон Монгкон, все пхукетские больницы уже передали затребованную властями информацию о стоимости лекарств и разместили в помещениях для таблички с QR-кодами, сканирование которых при помощи смартфона автоматически открывает веб-страницу для проверки стоимости лекарств.

Отметим, что если выйти за пределы Пхукета, то разброс цен на лекарства (и, видимо, услуги) может быть по-настоящему впечатляющим. Так стоимость таблетки ибупрофена бренда Fafen в двух больницах Бангкока, находящихся в 25 км друг от друга, отличается также в 25 раз и составляет 4 бата и 98 бат. Причем вторая из этих двух больниц на своем сайте заявляет, что предоставляет «высококачественные медицинские услуги по доступным ценам».