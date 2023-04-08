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Частичный запрет на продажу алкоголя вступил в силу на Пхукете

С 18:00 субботы (8 апреля) и по 18:00 воскресенья (9 апреля) в ряде районов северной части Пхукета действует запрет на продажу алкоголя. Сухой закон объявлен в связи с дополнительным выборами в совет административной организации провинции (OrBorJor, PPAO), поскольку двое членов совета досрочно сложили полномочия, чтобы 14 мая претендовать на места в парламенте.

Новости Пхукета

8 Апреля 2023, 07:04 PM
С 18:00 субботы по 18:00 воскресенья (8-9 апреля) в части районов северного Пхукета запрещена продажа алкоголя.

С 18:00 субботы по 18:00 воскресенья (8-9 апреля) в части районов северного Пхукета запрещена продажа алкоголя.

Выбор 9 апреля будут проходить в пятом и шестом избирательных округах OrBorJor. Соответственно, запрет на продажу спиртного распространяется только на них, в других районах торговать алкоголем разрешено.

В состав указанных округов входят: Май-Кхао (целиком), Тхепркрасаттри (мубаны 3, 5, 6, 9 и 10), Саку (мубаны 2, 3, 4, 8 и 11), Чернг-Талей (мубан 6). Ответственность за нарушение запрета – до 10 тыс. бат штрафа и/или до шести месяцев тюрьмы.

Напомним, что общенациональные выборы, по итогам которых будут сформированы парламент и правительство, запланированы в Таиланде на 14 мая. В этот день запрет на продажу спиртного будет общенациональным.

 

 

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