Частичный запрет на продажу алкоголя вступил в силу на Пхукете

С 18:00 субботы (8 апреля) и по 18:00 воскресенья (9 апреля) в ряде районов северной части Пхукета действует запрет на продажу алкоголя. Сухой закон объявлен в связи с дополнительным выборами в совет административной организации провинции (OrBorJor, PPAO), поскольку двое членов совета досрочно сложили полномочия, чтобы 14 мая претендовать на места в парламенте.

Новости Пхукета

8 Апреля 2023, 07:04 PM

С 18:00 субботы по 18:00 воскресенья (8-9 апреля) в части районов северного Пхукета запрещена продажа алкоголя.