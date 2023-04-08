Частичный запрет на продажу алкоголя вступил в силу на Пхукете

Выбор 9 апреля будут проходить в пятом и шестом избирательных округах OrBorJor. Соответственно, запрет на продажу спиртного распространяется только на них, в других районах торговать алкоголем разрешено.
В состав указанных округов входят: Май-Кхао (целиком), Тхепркрасаттри (мубаны 3, 5, 6, 9 и 10), Саку (мубаны 2, 3, 4, 8 и 11), Чернг-Талей (мубан 6). Ответственность за нарушение запрета – до 10 тыс. бат штрафа и/или до шести месяцев тюрьмы.
Напомним, что общенациональные выборы, по итогам которых будут сформированы парламент и правительство, запланированы в Таиланде на 14 мая. В этот день запрет на продажу спиртного будет общенациональным.