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Частичное солнечное затмение можно будет увидеть 26 декабря на Пхукете

Жители и гости Таиланда смогут стать свидетелями частичного солнечное затмение в четверг, 26 декабря. На Пхукете Луна закроет Солнце на 76%.

Новости Пхукета

24 Декабря 2019, 09:15 AM
Частичное солнечное затмение можно будет увидеть 26 декабря на Пхукете. Фото: Narit

Частичное солнечное затмение можно будет увидеть 26 декабря на Пхукете. Фото: Narit

Частичное солнечное затмение можно будет увидеть 26 декабря на Пхукете. Фото: Narit

Частичное солнечное затмение можно будет увидеть 26 декабря на Пхукете. Фото: Narit

Частичное солнечное затмение можно будет увидеть 26 декабря на Пхукете. Фото: Narit

Частичное солнечное затмение можно будет увидеть 26 декабря на Пхукете. Фото: Narit

Как отмечает Национальный институт астрономических исследований Таиланда (Narit), из ряда регионов Индии, а также Шри-Ланки, Сингапура и Индонезии можно будет наблюдать полное затмение Солнца, на Пхукете же затмение будет частичным. Начнется оно в 10:11 утра и завершится в 13:57, достигнув максимума перекрытия Солнца Луной в 11:59 (76% звезды будет скрыто).

Как напомнил директор Narit по исследовательской работе Супхалерк Карыханон, наблюдать солнечное затмение невооруженным глазом нельзя, поскольку это может нанести вред зрению.

С 9:00 по 14:00 в пхукетском кампусе Университета Раджабхат будет организовано наблюдение за затмением. Присоединиться к наблюдателям могут все желающие.

 

 

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