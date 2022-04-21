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Части Патонга и Рассады останутся без света 22 апреля

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупреждает о плановом отключении электричества в части Патонга и Phuket Rajabhat University в четверг, 22 апреля.

Новости Пхукета

21 Апреля 2022, 04:34 PM
Части Патонга и Рассады останутся без света 22 апреля. Фото: РЕА

Части Патонга и Рассады останутся без света 22 апреля. Фото: РЕА

Зона отключения в Патонге. Изображение: РЕА

Зона отключения в Патонге. Изображение: РЕА

Зона отключения в Рассаде. Изображение: РЕА

Зона отключения в Рассаде. Изображение: РЕА

Как говорится в двух отдельных уведомления РЕА, отключения электричества в обоих случаях связаны с работами на высоковольтных линиях.

В Патонге света не будет с 9:00 до 17:00 на большом участке Nanai Rd. от Sirirat Rd на юге города до Soi Kanaja 2 на севере. Переулки по обе стороны улицы также попадают в зону отключения.

В Рассаде без электричества с 9:00 до 16:30 останутся окрестности университета Phuket Rajabhat University, включая всю улицу Soi Prawat, Soi Samkong, поселок Phuket Garden Villa, улицу Kanjana-U-Thit Rd.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-345574 (офис в Патонге) и 1129 (единая горячая линия).

 

 

 

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