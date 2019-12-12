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Части Карона, Патонга и Кату останутся без воды 13 декабря

Пхукетский офис управления водоснабжения (PWA) предупредил о том, что части Карона, Патонга и Кату останутся без воды в пятницу, 13 декабря.

Новости Пхукета

12 Декабря 2019, 09:49 AM
Части Карона, Патонга и Кату останутся без воды 13 декабря. Фото: Архив The Phuket News

Части Карона, Патонга и Кату останутся без воды 13 декабря. Фото: Архив The Phuket News

В качестве причины перебоев с водоснабжением пхукетский офис PWA назвал отключение электричества в северной части Карона, при этом местное отделение Управления энергоснабжения ни о чем подобном пока не предупреждало.

Согласно тексту уведомления PWA воды не будет с 9:00 утра до 16:30 дня в ряде частей Патонга, Карона и Кату. Ведомство не уточнило, какие именно улицы и поселки останутся без водоснабжения.

«Мы приносим извинения за возможные неудобства», – заявили в PWA и порекомендовали запасать воду заранее.

Телефоны ведомства для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.

 

 

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