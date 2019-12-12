Части Карона, Патонга и Кату останутся без воды 13 декабря

В качестве причины перебоев с водоснабжением пхукетский офис PWA назвал отключение электричества в северной части Карона, при этом местное отделение Управления энергоснабжения ни о чем подобном пока не предупреждало.
Согласно тексту уведомления PWA воды не будет с 9:00 утра до 16:30 дня в ряде частей Патонга, Карона и Кату. Ведомство не уточнило, какие именно улицы и поселки останутся без водоснабжения.
«Мы приносим извинения за возможные неудобства», – заявили в PWA и порекомендовали запасать воду заранее.
Телефоны ведомства для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.