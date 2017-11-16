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Часть Вичита в районе Sakdidet Rd останется без света 18 ноября

Управление энергоснабжения провинции Пхукет (РЕА) объявило о том, что часть Вичита останется без электричества в субботу, 18 ноября.

Новости Пхукета

16 Ноября 2017 14:34:01

Фото: РЕА
Фото: РЕА

Электричество будет отключено с 9:00 до 16:30. В это время рабочие будут проводить установку 40 новых мачт электропередач, говорится в уведомлении РЕА.

Без электричества останутся дома и офисы на Sakdidet Rd. от Sakdidet Soi 1 до Soi Phatthana Thong Thin, включая здания на Soi Sakdidet 3, Soi Sakdidet 5, Soi Sakdidet 7, Soi Sakdidet 9, Soi Petchngam, Soi Yee Teng, Soi R-Jor, Soi Thanit, Soi Ruamsin, Soi Udom Suk, Soi Pae Hok Seng и в поселке Netthip Housing Estate.

PEA приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок – 076-354379.
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