Часть Вичита в районе Sakdidet Rd останется без света 18 ноября

Управление энергоснабжения провинции Пхукет (РЕА) объявило о том, что часть Вичита останется без электричества в субботу, 18 ноября.

16 Ноября 2017 14:34:01

Фото: РЕА

Электричество будет отключено с 9:00 до 16:30. В это время рабочие будут проводить установку 40 новых мачт электропередач, говорится в уведомлении РЕА.

Без электричества останутся дома и офисы на Sakdidet Rd. от Sakdidet Soi 1 до Soi Phatthana Thong Thin, включая здания на Soi Sakdidet 3, Soi Sakdidet 5, Soi Sakdidet 7, Soi Sakdidet 9, Soi Petchngam, Soi Yee Teng, Soi R-Jor, Soi Thanit, Soi Ruamsin, Soi Udom Suk, Soi Pae Hok Seng и в поселке Netthip Housing Estate.

PEA приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок – 076-354379.