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Часть Вичита останется без света сегодня с 9 утра

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупреждает об отключении электричества в тамбоне Вичит с 9:00 утра сегодняшнего дня. Уведомление было опубликовано в самый последний момент, поздним вечером 15 марта.

Новости Пхукета

16 Марта 2023, 07:00 AM
Зона отключения электричества в Вичите 16 марта. Фото: РЕА Phuket

Зона отключения электричества в Вичите 16 марта. Фото: РЕА Phuket

Уведомление об отключении электричества в Вичите 16 марта. Фото: РЕА Phuket

Уведомление об отключении электричества в Вичите 16 марта. Фото: РЕА Phuket

Согласно уведомлению, опубликованному вчера в 22:20 вечера, без света останется территория в северной части мыса Панва. Основной ориентир – дорога к Ао-Йону и смотровой площадке Кхао-Кад.

Электричества не будет на всем протяжении этой дороги (Ao Yon – Khao Kad Rd.) от Т-образного перекрестка с Soi Borae и до поворота у Lom Nuea by the Beach Bar. Также в зону отключения попадает сама Soi Borae (Muang Thong – Ao Yon Rd) на всем протяжении от Sakdidet Rd до клонга Мудонг.

Электричество в указанной области будет отключено с 9:00 утра и до 16:30 дня. Причина отключения – проведение работ на высоковольтных линиях. РЕА не поясняет, являются ли работы экстренными или плановыми, но уведомление было опубликовано в самый последний момент.

РЕА приносит извинения за неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 и 1129.

 

 

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