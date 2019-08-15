Часть Вичита останется без электричества 21 августа

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) сообщил о масштабном отключении электричества между Chao Fa West Rd. и Chao Fa East Rd. в тамбоне Вичит в среду, 21 августа.

Новости Пхукета

15 Августа 2019, 11:48 AM

Фото: РЕА

Согласно уведомлению РЕА, электричества в части Вичита не будет с 9:00 до 16:30 среды, 21 августа. Отключение связано с необходимости прокладки новых высоковольтных кабелей.

В указанные выше часы без электричества останутся дома и офисы в районе улицы Thep Anusorn Rd. В зону отключения, в частности, попадают Soi Charoenroj, Soi Thep Anusorn 4, поселок Phanason City, Soi Thep Anusorn 5, поселки Supalai Ville и Phuket Villa California, Soi Thep Anusorn 6, гостиница Baba House Hotel.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства, телефон для справок – 076-354379.