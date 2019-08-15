Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Часть Вичита останется без электричества 21 августа

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) сообщил о масштабном отключении электричества между Chao Fa West Rd. и Chao Fa East Rd. в тамбоне Вичит в среду, 21 августа.

Новости Пхукета

15 Августа 2019, 11:48 AM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

Согласно уведомлению РЕА, электричества в части Вичита не будет с 9:00 до 16:30 среды, 21 августа. Отключение связано с необходимости прокладки новых высоковольтных кабелей.

В указанные выше часы без электричества останутся дома и офисы в районе улицы Thep Anusorn Rd. В зону отключения, в частности, попадают Soi Charoenroj, Soi Thep Anusorn 4, поселок Phanason City, Soi Thep Anusorn 5, поселки Supalai Ville и Phuket Villa California, Soi Thep Anusorn 6, гостиница Baba House Hotel.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства, телефон для справок – 076-354379.

 

 

Have a news tip-off? Click here

На пхукетском пляже нашли выдру
Полиция Вичита отказалась комментировать расследование причин пожара в строящемся кондо
Фестиваль голодных духов стартовал на Пхукете
Часть Раваи останется без электричества 16 августа
Найденный на побережье детеныш кашалота умер в PMBC
Доступ к обрушившемуся в Раваи зданию закрыли на время работы криминалистов
Рассада и Кату частично останутся без водоснабжения 14 и 15 августа
Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге
Девять человек арестованы по наркотическим статьям на Пхукете
Три человека погибли при обрушении строящегося здания в Раваи
Пхукет отмечает день рождения Королевы-Матери
Тинейджер на мотоцикле украл сумочку у туристов из Малайзии в районе Най-Янга
Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе
Больница Vachira Hospital проведет учебную эвакуацию
Женщина погибла под колесами грузовика в Вичите

 

SKYPARK
Dot Property Awards
Thai Residential
Laguna Golf Phuket - Children First Charity

 