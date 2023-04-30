Часть Вичита останется 2 мая без воды

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) планирует проведение работ на магистральной линии в Вичите, в связи с чем часть района останется 2 мая без воды.

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Как следует из уведомления PWA, работы будут проводиться в районе Sakdidet Rd. и Soi Borae. Ожидаемое время отключения водоснабжения – в 9:00, о времени окончания ведомство ничего не сообщило. В уведомлении говорится, что воду включат, как только работы будут завершены.

Перебои с водоснабжением ожидаются в районе кольцевой развязки Muang Thong Circle, которая в последние месяцы регулярно фигурирует в сообщениях PWA.

Затронуты будут Soi Nanachati, Soi Fueanfu, Irawadee Village 1 и 2, Suksabai Village, Soi Suksanti, Soi Thing Chroen и другие улицы вблизи кольца Мыанг-Тхонг.

Также на 2 мая запланированы два краткосрочных отключения в Вичите и к югу от кольцевой развязки в Чалонге в связи с тестирование систем методом ступенчатого изменения давления. Время отключения в Вичите – с 21:00 до 23:00 вечера, в Раваи – с 10:00 до 11:00 утра. Вечером следующего дня (3 мая, с 21:00 до 23:00) перебои в связи с тестированием ожидаются в Ко-Кэу.

PWA рекомендует жителям заранее запасти воду для бытовых нужд. Рекомендуемый объем – 200 л на человека в день. Дополнительную информацию можно получить в офисе PWA по телефонам 076-319-173 и 063-474-4565. Единая горячая линия – 1662.