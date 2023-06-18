Часть Вичита останется 19 июня без воды

Как следует из уведомления PWA, монтаж труб 19 июня будет осуществляться «на въезде в поселок Суксабай», находящийся между Sakdidet Rd. и Chao Fa East Rd. Работы в разных частях этого района продолжаются уже несколько месяцев и, как правило, затрагивают большие жилые сообщества.
В этот раз без воды с 9:00 и «до окончания работ» останутся поселки Tharn Thong 2 и 3, Irrawadee 1 и 2, улицы Soi Thung Charoen 1, 2, 3, 4 и 5, Soi Pracha Ruamjai, Soi Borae и другие.
PWA приносит извинения за неудобства. Телефоны для справок – 1662 (общенациональная горячая линия), 076 319 173 и 063 474 4565 (офис на Пхукете).