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Часть Вичита останется 19 июня без воды

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) продолжает работы на магистральных линиях в Вичите. В связи с этим завтра, 19 июня, часть тамбона в районе Soi Borae и Soi Suksabai к югу от Пхукет-Тауна снова останется без воды.

Новости Пхукета

18 Июня 2023, 04:06 PM
Уведомление PWA об отключении воды в районе Soi Borae в понедельник, 19 июня. Фото: PWA

Уведомление PWA об отключении воды в районе Soi Borae в понедельник, 19 июня. Фото: PWA

Как следует из уведомления PWA, монтаж труб 19 июня будет осуществляться «на въезде в поселок Суксабай», находящийся между Sakdidet Rd. и Chao Fa East Rd. Работы в разных частях этого района продолжаются уже несколько месяцев и, как правило, затрагивают большие жилые сообщества.

В этот раз без воды с 9:00 и «до окончания работ» останутся поселки Tharn Thong 2 и 3, Irrawadee 1 и 2, улицы Soi Thung Charoen 1, 2, 3, 4 и 5, Soi Pracha Ruamjai, Soi Borae и другие. 

PWA приносит извинения за неудобства. Телефоны для справок – 1662 (общенациональная горячая линия), 076 319 173 и 063 474 4565 (офис на Пхукете).

 

 

 

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