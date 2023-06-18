Часть Вичита останется 19 июня без воды

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) продолжает работы на магистральных линиях в Вичите. В связи с этим завтра, 19 июня, часть тамбона в районе Soi Borae и Soi Suksabai к югу от Пхукет-Тауна снова останется без воды.

Новости Пхукета

18 Июня 2023, 04:06 PM

Уведомление PWA об отключении воды в районе Soi Borae в понедельник, 19 июня. Фото: PWA