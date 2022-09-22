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Часть тамбона Чернг-Талей останется сегодня без света

Офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге предупредил о временном отключении электричества в части тамбона Чернг-Талей в пятницу, 23 сентября.

Новости Пхукета

23 Сентября 2022, 08:00 AM
Зона отключения на карте. Изображение: РЕА

Зона отключения на карте. Изображение: РЕА

Уведомление РЕА об отключении электричества. Фото: РЕА

Уведомление РЕА об отключении электричества. Фото: РЕА

Согласно тексту уведомления РЕА, с 9:00 утра до 16:30 дня электричества не будет на Soi Bang Tao 1, отходящей от Srisoonthorn Rd. в восточном направлении напротив супермаркета Lotus’s.

В зону отключения также попадают Soi Ban Tak Daet, офис административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor), местные отделения банков Bangkok Bank и Krungthai, муниципальная станция очистки воды.

Причина отключения – необходимость проведения работ по модернизации высоковольтных линий в Чернг-Талей. РЕА приносит извинения за возможные неудобства.

Задать вопросы в связи с отключением электричества можно по телефонам 076-386882 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (горячая линия РЕА).

 

 

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