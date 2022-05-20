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Часть тамбона Чернг-Талей останется 23 мая без света

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в части тамбона Чернг-Талей в понедельник, 23 мая.

20 Мая 2022, 12:00 PM
Зона отключения на карте Чернг-Талей. Изображение: РЕА Thalang

Зона отключения на карте Чернг-Талей. Изображение: РЕА Thalang

Уведомление РЕА о проведении работ 23 мая. Фото: РЕА Thalang

Уведомление РЕА о проведении работ 23 мая. Фото: РЕА Thalang

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Таланге, отключение электричества связано с необходимости проведения ремонтных работ на высоковольтных линиях.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет на Soi Cherng Talay 12 и в окрестностях. В уведомлении не указано, какие конкретно из расположенных в указанном районе бизнесов будут затронуты, при этом одна из красных линий на карте подходит вплотную к клубу «Лимонад» (хотя и с противоположной стороны от входа для посетителей).

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-521099 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (единая горячая линия).

Также в РЕА можно обратиться, если электричество необходимо для неотложных нужд, таких обеспечение работы медицинского оборудования. 

 

 

 

 

 

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