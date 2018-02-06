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Часть Таланга сегодня останется без воды

Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) объявило о том, что подача воды в ряд районов острова будет временно ограничена 6 февраля в связи с проведением ремонтных работ на насосной станции.

Новости Пхукета

6 Февраля 2018 09:16:47

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

В связи с ремонтом электрооборудования на насосной станции в Банг-Джо подача воды не будет осуществляться с 9:00 до 16:30 в часть Камалы, Чернг-Талей и других тамбонов округа Таланг. Точного списка районов PWA в своем уведомлении не приводит.

Телефоны для справок: 076-319173, 082-790-1634 и 1662.

 

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