Часть Таланга сегодня останется без воды Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) объявило о том, что подача воды в ряд районов острова будет временно ограничена 6 февраля в связи с проведением ремонтных работ на насосной станции. Новости Пхукета 6 Февраля 2018 09:16:47 Фото: The Phuket News В связи с ремонтом электрооборудования на насосной станции в Банг-Джо подача воды не будет осуществляться с 9:00 до 16:30 в часть Камалы, Чернг-Талей и других тамбонов округа Таланг. Точного списка районов PWA в своем уведомлении не приводит. Телефоны для справок: 076-319173, 082-790-1634 и 1662.