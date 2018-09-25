Часть Таланга останется без света 27 сентября
Управление энергоснабжения Пхукета (РЕА) сообщило о том, что в четверг, 27 сентября, часть Таланга в районе аэропорта останется без света.
Новости Пхукета
25 Сентября 2018 14:43:35
Фото: РЕА
Как следует из уведомления РЕА, с 9:00 утра до 16:30 дня не будет электричества на километровом участке Thepkrasattri Rd. в районе аэропорта: от АЗС Shell в Муанг-Мае до Soi Ma Prok Anuson.
Отключение электричества вызвано необходимостью проведения работ на высоковольтных линиях.
Офис РЕА в Таланге приносит извинения за доставленные неудобства, телефон для справок – 076-3386880-2.