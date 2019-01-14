Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Часть Таланга останется без электричества 15 января

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о временном отключении электричества в части Таланга во вторник, 15 января.

Новости Пхукета

14 Января 2019, 12:21 PM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

Согласно уведомлению РЕА, энергонабжение будет прекращено в связи с проведением работ на высоковольтных линиях.

Без электричества останутся «Soi Khok Tanod 1 (Soi Na Sroi), офис John Anthony Group Co. Ltd и ближайшие районы». На картах Google ни одна из перечисленных локаций не отмечена, но справочник SMElink.net указывает, что офис John Anthony Group Co. Ltd находится в третьем мубане тамбона Тхепкрасаттри.

Ремонтные работы на высоковольтных линиях продлятся с 9:00 утра до 16:30 дня. Дополнительную информацию можно получить в местном офисе РЕА по телефону 076-386880-2 и по телефону горячей линии 1129.

 

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Грузовик с пивом высыпал груз на дорогу в Рассаде
Огонь уничтожил шесть домов в Сапан-Хине
Дело о ноябрьском ДТП с двумя погибшими не дошло до прокурора
Жители Ко-Кэу проголосовали против эстакады на Thepkrasattri Rd
Туристка из Франции пострадала на парасейлинге
На Пхукете задержали группу свадебных фотографов-иностранцев
Гражданин Норвегии утонул на пляже в Кхао-Лаке
Автобус с туристами из России попал в аварию на Пхукете
Турист из Китая утонул у острова Рача-Яй
Жительница Пхукета выиграла дом в лотерее Красного Креста
Россиянку нашли мертвой в номере отеля на Пхукете
Жалобы на спидботы начали принимать через Facebook
Часть Таланга останется без электричества 11 января
Пхукет готовится отметить День детей
Семь человек арестованы в ходе антинаркотического рейда в Паклоке

 

Laguna Property
777 Beach Condo
Thai Residential
ZUMA Restaurant
Express Carpet and Decor

 