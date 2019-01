Часть Таланга останется без электричества 15 января

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о временном отключении электричества в части Таланга во вторник, 15 января.

Новости Пхукета

14 Января 2019, 12:21 PM

Фото: РЕА

Согласно уведомлению РЕА, энергонабжение будет прекращено в связи с проведением работ на высоковольтных линиях.

Без электричества останутся «Soi Khok Tanod 1 (Soi Na Sroi), офис John Anthony Group Co. Ltd и ближайшие районы». На картах Google ни одна из перечисленных локаций не отмечена, но справочник SMElink.net указывает, что офис John Anthony Group Co. Ltd находится в третьем мубане тамбона Тхепкрасаттри.

Ремонтные работы на высоковольтных линиях продлятся с 9:00 утра до 16:30 дня. Дополнительную информацию можно получить в местном офисе РЕА по телефону 076-386880-2 и по телефону горячей линии 1129.