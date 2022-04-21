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Часть Срисунтхорна останется без света 22 апреля

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупреждает о плановом отключении электричества в части тамбона Срисунтхорн в четверг, 22 апреля.

Новости Пхукета

21 Апреля 2022, 04:20 PM
Зона отключения на карте Пхукета. Изображение: РЕА

Зона отключения на карте Пхукета. Изображение: РЕА

Как говорится в уведомлении, выпущенном отделением РЕА в Таланга, отключение электричества связано с работами на высоковольтных линиях в центральной части острова.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет на участке вдоль магистральной линии передач, идущей через Срисунтхорн с севера на юг параллельно Thepkrasattri Rd. Главный ориентир – Alan Cooke Cricket Ground.

В частности, без света останутся поселки Baan Term Fun и Somboonsap, офис компании по производству питьевой воды SPA, окрестности новой пхукетской тюрьмы в Банг-Джо, а также дорога, идущая к Thepkrasattri Rd. между Sinsuk Thani и Phanason Park Ville 3. Сами Sinsuk Thani и Phanason Park Ville 3 затронуты не будут.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386883 и 1129. Также ранее ведомство указывало, что к нему можно обратиться, если в день отключения электричество экстренно необходимо, к примеру, для работы медицинского оборудования.

 

 

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