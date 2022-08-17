Часть Срисунтхорна останется 18 августа без света

Офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге предупредил о временном отключении электричества в части тамбона Срисунтхорн в четверг, 18 августа.

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Отключения связаны с необходимостью проведения работ по модернизации высоковольтных линий электропередач, которые продлятся с 9:00 утра до 17:00 вечера, сообщил офис РЕА в Таланге.

В указанное время света не будет на участке Thepkrasattri Rd от офиса Nawasorn Distribution Co., Ltd. (отделение в Таланге) до здания муниципалитета Срисунтхорна, а также на отрезке дороги 3028 от Thepkrasattri Rd. до пересечения с идущей с материка высоковольтной магистралью.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Задать вопросы в связи с отключением электричества можно по телефонам 076-386882 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (горячая линия РЕА).