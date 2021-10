Часть Срисунтхорна на день останется без электричества

Офис Управления энергоснабжения (РЕА) в округе Таланг сообщил о временном отключении электричества в части тамбона Срисунтхорн 28 октября.

Новости Пхукета

Отключение подачи электричества связано с проведением работ на высоковольтных линиях в первом мубане Срисунтхорна (позади Makro Thalang и Liphon Garden).

Согласно уведомлению РЕА, с 9:00 до 16:30 электричества не будет в домах и коммерческих постройках на участке от мясного магазина Banthit Pork Shop до ресторана BoPlaHuaChang Restaurant. В зону отключения попадают Ban Thung Suea Khuan, Ninety Nine Bakery Ltd, Banthit Moo Shop, Tree 24 Co., Ltd. и Soi Ta Pruang.

Получить дополнительную информацию можно в офисе РЕА в Таланге по телефону 076-386882 и через горячую линию PEA (1129).