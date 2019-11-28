Часть Srisoonthorn Rd. останется без электричества 3 декабря

Как сообщил пхукетский офис РЕА, во вторник, 3 декабря, без электричества останется участок Srisoonthorn Rd. от поворота к школе Kajonkiet Thalang до муниципалитета Чернг-Талей. Электроснабжения не будет на территории, прилегающей к Srisoonthorn Rd. с севера.
Отключение электричества связано с необходимостью модернизации высоковольтных линий, соответствующие работы начнутся в 9:00 утра. Энергоснабжение должно быть восстановлено к 17:00.
Телефоны PEA для справок – 076-354379 (пхукетский офис) и 1129 (общенациональный колл-центр. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.