Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Часть Srisoonthorn Rd. останется без электричества 3 декабря

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил об отключении электричества в смежных частях тамбонов Срисунтхорн и Чернг-Талей днем 3 декабря.

28 Ноября 2019, 01:24 PM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

Как сообщил пхукетский офис РЕА, во вторник, 3 декабря, без электричества останется участок Srisoonthorn Rd. от поворота к школе Kajonkiet Thalang до муниципалитета Чернг-Талей. Электроснабжения не будет на территории, прилегающей к Srisoonthorn Rd. с севера.

Отключение электричества связано с необходимостью модернизации высоковольтных линий, соответствующие работы начнутся в 9:00 утра. Энергоснабжение должно быть восстановлено к 17:00.

Телефоны PEA для справок – 076-354379 (пхукетский офис) и 1129 (общенациональный колл-центр. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Шефа полиции Патонга переводят в Наратхиват
Восточная окраина Пхукет-Тауна останется без электричества 29 ноября
Турист из России утонул на острове Рача-Яй
Жителя Пхукета в третий раз задержали за эксплуатацию медленных лори
Сингапурец выжил после падения с четвертого этажа в Патонге
Северный и центральный Пхукет частично останутся без воды 28 ноября
Три иностранца пострадали в столкновении седана и туристического автобуса
Пятиметрового питона сняли с фонарного столба на шоссе в Краби
Директор The Blue Phuket оштрафован на 100 тыс. за нарушения при найме рабочих
Найденные на пляже черепашьи яйца будут вылупляться в прямом эфире
Директор компании, объявленный в розыск по делу об обрушении автозаправки, явился в полицию
Часть Камалы останется без света 28 ноября
Получившее пробоину у Пхи-Пхи круизное судно встало на ремонт на Пхукете
Трое тайцев арестованы за угон мотоцикла в Патонге
Часть Чалонга останется без электричества 27 ноября

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 