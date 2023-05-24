Часть Раваи останется сегодня вечером без воды

Сегодня, 24 мая, с 21:00 и 24:00 воды не будет на отрезке Wiset Rd. от PPAO Mueang Phuket School до светофора у поворота на Saiyuan Rd. Отключение связано с тестированием инфраструктуры водоснабжения методом «нулевого давления». В уведомлении PWA не поясняется, с чем связаны столь регулярные тестирования именно в районе PPAO Mueang Phuket School.
На завтрашний день, 25 мая, запланированы два вечерних отключения в связи с тестированием инфраструктуры методом «ступенчатого изменения нагрузки». Оба отключения продлятся с 21:00 до 23:00.
Первое отключение затронет участок Thepkrasattri Rd. у тоннеля в Банг-Ку (Soi Koh Kaew 1-11), второе запланировано в Кату (поселки между двумя основными перекрестками, включая все Golden Ville, Phanason и другие).
PWA приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076 319-173, 063-474-4565 и 1662.