Часть Раваи останется сегодня вечером без воды

Очередное краткосрочное отключение водоснабжения запланировано на вечер 24 мая на Wiset Rd. к югу от кольцевой развязки в Чалонге, предупредило Управление водоснабжения провинций (PWA).

Новости Пхукета

24 Мая 2023, 01:00 PM

Вечернее отключение воды запланировано на 24 мая к югу от кольца Чалонга. Фото: Google Maps, PWA

Сегодня, 24 мая, с 21:00 и 24:00 воды не будет на отрезке Wiset Rd. от PPAO Mueang Phuket School до светофора у поворота на Saiyuan Rd. Отключение связано с тестированием инфраструктуры водоснабжения методом «нулевого давления». В уведомлении PWA не поясняется, с чем связаны столь регулярные тестирования именно в районе PPAO Mueang Phuket School.

На завтрашний день, 25 мая, запланированы два вечерних отключения в связи с тестированием инфраструктуры методом «ступенчатого изменения нагрузки». Оба отключения продлятся с 21:00 до 23:00.

Первое отключение затронет участок Thepkrasattri Rd. у тоннеля в Банг-Ку (Soi Koh Kaew 1-11), второе запланировано в Кату (поселки между двумя основными перекрестками, включая все Golden Ville, Phanason и другие).

PWA приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076 319-173, 063-474-4565 и 1662.