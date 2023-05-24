Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Часть Раваи останется сегодня вечером без воды

Очередное краткосрочное отключение водоснабжения запланировано на вечер 24 мая на Wiset Rd. к югу от кольцевой развязки в Чалонге, предупредило Управление водоснабжения провинций (PWA).

Новости Пхукета

24 Мая 2023, 01:00 PM
Вечернее отключение воды запланировано на 24 мая к югу от кольца Чалонга. Фото: Google Maps, PWA

Вечернее отключение воды запланировано на 24 мая к югу от кольца Чалонга. Фото: Google Maps, PWA

Сегодня, 24 мая, с 21:00 и 24:00 воды не будет на отрезке Wiset Rd. от PPAO Mueang Phuket School до светофора у поворота на Saiyuan Rd. Отключение связано с тестированием инфраструктуры водоснабжения методом «нулевого давления». В уведомлении PWA не поясняется, с чем связаны столь регулярные тестирования именно в районе PPAO Mueang Phuket School.

На завтрашний день, 25 мая, запланированы два вечерних отключения в связи с тестированием инфраструктуры методом «ступенчатого изменения нагрузки». Оба отключения продлятся с 21:00 до 23:00.

Первое отключение затронет участок Thepkrasattri Rd. у тоннеля в Банг-Ку (Soi Koh Kaew 1-11), второе запланировано в Кату (поселки между двумя основными перекрестками, включая все Golden Ville, Phanason и другие).

PWA приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076 319-173, 063-474-4565 и 1662.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Аэропорт Пхукета принял первый рейс Red Wings из Москвы
Китайским туристам вернули потерянный iPhone
Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе
Два мотоцикла столкнулись на шоссе в Раваи
Рейд по выявлению иностранцев с просроченными визами проходит в Чалонге
Лодка с туристами перевернулась в провинции Пханг-Нга
Семь детей погибли при обрушении крыши школьной спортплощадки в Таиланде
На Пхукете проверяют готовность лайфгардов к низкому сезону
Синоптики обещают Пхукету продолжение дождей
У капитана разбившегося спидбота нашли следы наркотиков в организме
Полиция Таиланда предупреждает о взломе аккаунтов в Telegram
Таиланд продлит визы туристам из России и других стран, пострадавшим при крушении спидбота на Пхукете
Две гранаты изъяли на Пхукете в ходе антинаркотического рейда
Капитану катера грозит до 3 лет тюрьмы за травмы туристов из России на Пхукете
Пожар рядом с мечетью произошел в Калиме

 

The Pavilions Phuket
SAii Laguna Sunday Brunch
Thai Residential

 