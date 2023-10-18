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Часть Раваи останется без воды вечером 19 октября

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) планирует проведение работ на линии, снабжающей водой тамбон Раваи. В связи с этим часть района у Кольца Чалонга останется без водоснабжения на неопределенное время вечером 19 октября.

Новости Пхукета

19 Октября 2023, 05:00 PM
Отключение воды у Кольца Чалонга планируется вечером 19 октября. Фото: PWA Phuket

Отключение воды у Кольца Чалонга планируется вечером 19 октября. Фото: PWA Phuket

Отключение воды у Кольца Чалонга планируется вечером 19 октября. Фото: PWA Phuket

Отключение воды у Кольца Чалонга планируется вечером 19 октября. Фото: PWA Phuket

Отключение воды у Кольца Чалонга планируется вечером 19 октября. Фото: PWA Phuket

Отключение воды у Кольца Чалонга планируется вечером 19 октября. Фото: PWA Phuket

Как говорится в уведомлении пхукетского офиса PWA, на вечер 19 октября запланировано тестирование систем водоснабжения методом ступенчатого изменения нагрузки (так называемый step test).

В связи с этим с 21:00 вечера и до окончания работ водоснабжение будет отсутствовать на участке Wiset Rd. от школы PPAO Mueang Phuket School до поворота на Saiyuan Rd. Точная продолжительность теста не указана, но, как правило, подобные проверки занимают не более двух-трех часов.

PWA приносит извинения за неудобства и рекомендует запасать воду для бытовых нужд заранее. Телефоны для справок – 0 7631 9173 и 06 3474 4565. Единая горячая линия – 1662.

 

 

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