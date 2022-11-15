Часть Раваи останется без света 17 ноября

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) сообщил о том, что часть тамбона Раваи к югу от кольца Чалонга останется без электричества 17 ноября.

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В связи с работами на высоковольтных линиях с 9:00 утра до 16:30 дня 17 ноября электричества не будет на западной стороне Wiset Rd. от Soi Suksan 1 до поворота на Saiyuan Rd. В частности, в зону отключения попадают школа ISP и, видимо, детский сад «Сказка».

Также сегодня, 16 ноября, небольшое по площади отключение электричества ожидается в тамбоне Чернг-Талей. С 9:00 до 16:00 без электричества должна остаться дорога, идущая вдоль насосной станции в Банг-Джо.

Ни РЕА, ни Управление водоснабжения (PWA) не сообщили, повлияет ли отключение электричества на снабжение района водой, при этом станция в Банг-Джо отвечает за работу водопровода на большой территории Срисунтхорна и Паклока.

Телефоны РЕА для справок – 076-521099 (офис в Чалонге) и 076-386882 (офис в Таланге).