Часть Раваи останется без электричества 19 мая

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в части Раваи в четверг, 19 мая.

Новости Пхукета

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Чалонге, отключение электричества связано с работами на линиях распределительной сети высокого напряжения.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет на участке Wiset Rd. от комплекса Fisherman Way до Soi Friendship.

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-521099 (офис РЕА в Чалонге) и 1129 (единая горячая линия).

Также в РЕА можно обратиться, если электричество необходимо для неотложных нужд, таких обеспечение работы медицинского оборудования.