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Часть Раваи останется без электричества 10 июля

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) сообщил о временном отключении электричества в Раваи в ближайшую среду.

Новости Пхукета

9 Июля 2019, 02:29 PM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

В связи с проведением работ на высоковольтных линиях часть Раваи останется без электричества с 9:00 утра до 16:30 дня среды, 10 июля. Работы будут вестись на линии, проходящей вдоль местной набережной.

Согласно уведомлению РЕА, без электроснабжения останется мыс Промтхеп, а также часть второго «мубана» Раваи, включая The Title, Rawai Park, Rawai Grand House, Rawai Cascades Resort, храм Wat Sawang Arom (см. карту).

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок – 076-521-099.

 

 

 

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