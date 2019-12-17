Пхукетский офис управления водоснабжения (PWA) предупредил о том, что часть тамбона Рассада останется без воды в четверг, 19 декабря.

17 Декабря 2019, 11:48 AM

Часть Рассады останется без воды 19 декабря. Фото: PWA

Отключение водоснабжения в части Рассады связано с работами на магистральной линии водопровода у школы Thung Kha School. Водоснабжение будет отключено в 9:00 и возобновлено после окончания работ.

В уведомлении PWA указывается, что в связи с проведением работ без воды останется участок Pracha Uthit Rd. от Soi Phaniang до офиса Управления энергоснабжения (РЕА) на Thepkrasattri Rd.

Пхукетское отделение PWA приносит извинения за возможные неудобства, телефоны для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.





