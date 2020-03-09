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Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов

Северную оконечность пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллового рифа.

Кхунанья Ванчавет

9 Марта 2020, 11:08 AM
Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов. Фото: DMCR

Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов. Фото: DMCR

Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов. Фото: DMCR

Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов. Фото: DMCR

Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов. Фото: DMCR

Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов. Фото: DMCR

Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов. Фото: DMCR

Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов. Фото: DMCR

Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов. Фото: DMCR

Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов. Фото: DMCR

Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов. Фото: DMCR

Часть пляжа Ката закрыли для лодок в целях защиты кораллов. Фото: DMCR

Заграждение из пластиковых буев было установлено у северной оконечности пляжа Ката в пятницу, 6 марта. Общая протяженность плавучего заграждения составила 400 м, а площадь огороженной акватории – около 50 рай. Акватория закрыта для лодок, купаться у северной оконечности пляжа не запрещается.

«Буи были установлены, чтобы защитить кораллы от повреждения якорями лодок и создать безопасную зону для купания людей», – пояснил господин Порнлерд Клайкуэ из регионального офиса Департамента морских и прибрежных ресурсов.

«Эта акватория очень важна, поскольку там множество различных разновидностей кораллов, которым нужна защита», – добавил он.

Заграждение было установлено силами сотрудников Департамента морских и прибрежных ресурсов и местных добровольцев, включая персонал пхукетских дайв-центров. Всего к работе подключились около 100 человек.

 

 

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