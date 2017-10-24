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Часть Пхукет-Тауна останется без света 25 октября

Управление энергоснабжения провинции Пхукет (РРЕА) объявило об отключении электричества в части Пхукет-Тауна в среду, 25 октября.

Новости Пхукета

24 Октября 2017 12:57:53

Фото: РРЕА
Фото: РРЕА

Как говорится в уведомлении РРЕА, энергоснабжение будет отключено с 9:00 до 16:30 на улице Sakdiset Soi 1, в поселке Phuket Thanee Housing Estate, на участке от Pornpichai Auto Mechanics на Soi Rattanakosin 200 Pi Rd до Soi Thakua Thung.

Представители РРЕА принесли извинения за доставленные неудобства и пояснили, что отключение энергоснабжения связано с работами на высоковольтных магистралях.

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