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Часть Пхукет-Тауна и Вичита останется без воды 6 сентября

Муниципалитет Пхукет-Тауна предупредил об отключении водоснабжения в ряде районов города в пятницу, 6 сентября. Также воды в этот день не будет в части Вичита.

Новости Пхукета

5 Сентября 2019, 03:12 PM
Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Как сообщается в уведомлении муниципалитета Пхукет-Тауна, отключение связано с необходимостью проведения ремонтных работ на насосной станции у парка Суан-Луанг (парка Рамы IX).

В связи с проведением работ водоснабжение будет отключено с 9:00 до 17:00 в следующих локациях:

1. На Chao Fa East Rd. от перекрестка Yi Teng Intersection до школы Dowroong Wittaya School.

2. В жилом квартале Muban Chao Fa в Вичите.

3. На Sakdidet Rd. от Tha Kreng Rd до Sakdidet Soi 1.

4. На всем протяжении Sakdidet Soi 1.

5. На Bangkok Rd. от перекрестка Yi Teng Intersection до моста у Phuket Garden Hotel.

6. На всей Phoonpon Rd. и в переулках Soi Phoonpon 1, 3, 5, 7, 9.

7. На Patiphat Rd. от китайского храма Juy Tui Shrine до перекрестка Yi Teng Intersection.

8. На всей Rattanakosin 200 Pi Rd.

Муниципалитет Пхукет-Тауна приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует жителям перечисленных районов запасти воду заранее. Телефон для справок – 076-211130

 

 

 

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