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Часть Патонга останется сегодня без воды

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) предупреждает об отключении воды на Nanai Rd. сегодня, 30 августа.

Новости Пхукета

30 Августа 2022, 08:00 AM
Nanai Rd. в Патонге останется без воды с 9:00 до 17:00 вторника, 30 августа. Фото: PWA

Nanai Rd. в Патонге останется без воды с 9:00 до 17:00 вторника, 30 августа. Фото: PWA

Как говорится в уведомлении РWA, отключение воды на Nanai Rd. продлится с 9:00 утра до 17:00 вечера. Перебои связаны с тем, что Управление энергоснабжения провинций (РЕА) запланировало на сегодняшний день работы на линиях электропередач, однако информация об отключении электричества на страницах РЕА в Facebook отсутствует. В настоящий момент неизвестно, останется ли часть Патонга еще и без света, или работы РЕА затронут только инфраструктуру водоснабжения.

В уведомлении PWA сообщается, что воды на Nanai Rd. либо не будет полностью, либо напор будет слабым. Также возможно изменение цвета воды после окончания простоя. Жителям рекомендовано запасти воду для бытовых нужд заранее.

PWA приносит извинения за неудобства, телефоны для справок – 076-319173, 063-4744565 и 1662.



 

 

 

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