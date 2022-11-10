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Часть Патонга останется без воды 11 ноября

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) предупреждает о проведении работ в Патонге в пятницу, 11 ноября. В связи с этим часть город останется без воды

Новости Пхукета

11 Ноября 2022, 08:00 AM
Офис PWA на Пхукете анонсировал отключение воды на Ratchapatanuson Rd. Изображение: Google Maps

Офис PWA на Пхукете анонсировал отключение воды на Ratchapatanuson Rd. Изображение: Google Maps

Офис PWA на Пхукете анонсировал отключение воды на Ratchapatanuson Rd. Изображение: PWA

Офис PWA на Пхукете анонсировал отключение воды на Ratchapatanuson Rd. Изображение: PWA

Как говорится в уведомлении PWA, работы будут проводиться на Ratchapatanuson Rd., где планируется подключение 110-миллиметровых труб. Монтаж начнется в 9:00 утра и продлится «до завершения работ».

Зона отключения указана в сообщении как Ratchapatanuson Rd. и Soi Maneethong, включая пожарное депо городского муниципалитета и полицейский участок Патонга.

PWA просит жителей заранее запасти воду для бытовых нужд и предупреждает, что после завершения работ вода в трубах может в течение некоторого времени быть окрашена.

Телефоны для справок – 076-319173 (офис PWA на Пхукете) и 1662 (единая горячая линия).

 

 

 

 

 

 

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