Часть Патонга останется без воды 11 ноября

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) предупреждает о проведении работ в Патонге в пятницу, 11 ноября. В связи с этим часть город останется без воды

Новости Пхукета

Офис PWA на Пхукете анонсировал отключение воды на Ratchapatanuson Rd. Изображение: PWA

Офис PWA на Пхукете анонсировал отключение воды на Ratchapatanuson Rd. Изображение: Google Maps

Как говорится в уведомлении PWA, работы будут проводиться на Ratchapatanuson Rd., где планируется подключение 110-миллиметровых труб. Монтаж начнется в 9:00 утра и продлится «до завершения работ».

Зона отключения указана в сообщении как Ratchapatanuson Rd. и Soi Maneethong, включая пожарное депо городского муниципалитета и полицейский участок Патонга.

PWA просит жителей заранее запасти воду для бытовых нужд и предупреждает, что после завершения работ вода в трубах может в течение некоторого времени быть окрашена.

Телефоны для справок – 076-319173 (офис PWA на Пхукете) и 1662 (единая горячая линия).