Часть Патонга останется без света днем 18 сентября Управление энергоснабжения Пхукета (РЕА) сообщило о том, что часть Патонга (включая Бангла-Роуд) останется без электричества днем 18 сентября. Новости Пхукета 17 Сентября 2018 13:23:09 Фото: РЕА Согласно уведомлению офиса РЕА в Патонге, отключение электричества связано с необходимостью замены высоковольтных кабелей. Энергоснабжение будет отключено с 9:00 утра до 17:00 вечера. РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефон для справок – 076-345574.