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Часть Патонга останется без электричества днем 24 мая

Пхукетский офис Управления энергоснабжения объявил об отключении электричества в части Патонга днем 24 мая.

Новости Пхукета

23 Мая 2019, 03:26 PM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

В связи с проведением работ на линиях электропередач 24 мая без электричества останутся следующие районы Патонга:

  • Улица Sawatdirak Rd. на всем протяжении. С 9:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00.

  • Улицы Sainamyen Rd. и Sawatdirak Rd. от больницы Patong Hospital до отеля Beyond Patong. С 9:00 до 17:00.

  • Улица Thaweewong Rd. от отеля Thara Patong Beach Resort & Spa до парка Loma Park. С 9:00 до 17:00.

В случае неблагоприятных погодных условий или непредвиденных происшествий работы могут быть завершены после анонсированного времени.

Телефоны PEA для справок – 076345574 и 1129.

 

 

 

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