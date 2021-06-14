Часть Патонга останется без электричества 15 июня

Офис Управления энергоснабжения (РЕА) в Патонге предупредил о проведении работ на высоковольтных линиях, в связи с чем часть города временно останется без электричества 15 июня.

Новости Пхукета

14 Июня 2021, 06:06 PM

Фото: РЕА

Согласно уведомлению РЕА, с 9:00 до 17:00 света не будет на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. от офиса РЕА до Soi Maneesri.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-345574 и 1129.







