Часть Патонга останется без электричества 15 июня

Согласно уведомлению РЕА, с 9:00 до 17:00 света не будет на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. от офиса РЕА до Soi Maneesri.
РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-345574 и 1129.
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Офис Управления энергоснабжения (РЕА) в Патонге предупредил о проведении работ на высоковольтных линиях, в связи с чем часть города временно останется без электричества 15 июня.
Фото: РЕА
Согласно уведомлению РЕА, с 9:00 до 17:00 света не будет на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. от офиса РЕА до Soi Maneesri.
РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-345574 и 1129.
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