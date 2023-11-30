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Часть Паклока останется сегодня без электричества

Управление энергоснабжения провинций (РЕА) планирует работы на высоковольтных линиях в Паклоке в четверг, 30 ноября. Согласно уведомлению офиса РЕА в Таланге, работы продлятся с 9:00 утра до 13:00 дня и затронут участок трассы 4027 почти от самого Памятника Героиням и примерно до поворота к пирсу в Банг-Пэ напротив въезда на дорогу к одноименному водопаду.

Новости Пхукета

30 Ноября 2023, 01:20 AM
Отключение электричество запланировано сегодня в Паклоке. Фото: РЕА

Отключение электричество запланировано сегодня в Паклоке. Фото: РЕА

Как следует из уведомления РЕА, отключено будет электричество только на южной/восточной стороне дороги 4027. Первый поселок The Wish, согласно карте (см. полный размер), в зону отключения не попадает, но в поселке Baan Suan Neramit света уже не будет.

Зона отключения протянется вдоль шоссе вплоть до пирса в Банг-Пэ включительно. Таким образом без электричества останутся поселки Baan Udomsuk, Baan Suan Yurachoen 5, Supalai Garden Ville, The Wish 2 и 3, Palm Villa и другие. Полный список, как он указан в сообщении РЕА, приводит газета The Phuket News здесь

Управление энегоснабжения попросило жильцов на всякий случай выключить из сети чувствительные электроприборы. Телефоны РЕА для справок – 076-386882 (офис в Таланге) и 1129 (единый колл-центр).



 

 

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