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Часть мыса Панва останется без воды 7 марта

Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) сообщило о временном отключении воды в Вичите в среду, 7 марта.

Новости Пхукета

6 Марта 2018 10:26:19

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Как указывается в уведомлении PWA, с 9:00 подача воды не будет осуществляться в районы между Soi Pracha Ruamjai и Soi Tubthai-Soi Namjai Pattan на мысе Панва в тамбоне Вичит. Отключение воды связано с прокладкой новых водопроводных труб.

«Мы завершим работы так быстро, как это возможно. Так не исключено временное изменение цвета воды сразу после окончания работ», – заявили в PWA.

Как правило, PWA старается восстановить водоснабжение не позже 17:00. К моменту окончания рабочего дня вода снова подается в жилые дома, офисы, отели и т.д.

 

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