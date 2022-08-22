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Часть мыса Панва останется 23 августа без света

Управление энергоснабжения провинций (РЕА) сообщило об отключении электричества на мысе Панва во вторник, 23 августа.

Новости Пхукета

22 Августа 2022, 09:45 PM
Зона отключения электричества 23 августа на мысе Панва. Изображение: РЕА

Зона отключения электричества 23 августа на мысе Панва. Изображение: РЕА

Как следует из уведомления, опубликованного на сайте РЕА, электричества на мысе Панва не будет с 9:00 утра до 16:30 дня, причина отключения – проведение работ по ремонту и обслуживанию мачт электропередач.

Работы будут проводиться на участке Sakdidet Rd. от Soi Santisuk до нефтяного терминала РТТ. В частности, электричества не будет на Soi Ruamjai, Soi Bo Tok и Soi Wisit Panwa Pier.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Получить дополнительную информацию можно в пхукетском офисе ведомства по телефону 076-210427-8.

 

 

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